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Spor Oral Yenigün vefat etti
Spor

Oral Yenigün vefat etti

Antalyaspor tarihine geçen eski futbolcu Oral Yenigün vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 07:37:00 -
Oral Yenigün vefat etti

Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kulübün efsane isimlerinden eski futbolcu Oral Yenigün'ün vefat ettiğinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, merhum Yenigün'e Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dilendi.

Yenigün için bugün saat 12.00'de kulübün Hasan Subaşı Tesisleri'nde tören düzenleneceği, cenazenin ise öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda defnedileceği aktarıldı.

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