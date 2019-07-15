Optimum’un çevre dostu motosikletleri sahiplerini buldu Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin hediyesi 5 adetçevre dostu elektrikli motosikletyapılan çekiliş sonucunda talihlilerini buldu.

Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nin hediyesi 5 adetçevre dostu elektrikli motosikletyapılan çekiliş sonucunda talihlilerini buldu.

Optimum’un 5 Nisan’da başlayan 30 Haziran’da son bulan, aynı günde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçilerin katılabildiği 5 Citycoco Comfort V2 hediyeli kampanyası sonuçlandı.

Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda halka açık gerçekleştirilen çekiliş;ziyaretçiler arasından rastgele seçilen 6 kişinin ellerinde rakamların bulunduğu keselerden, şanslı numaralı çekmesiyle başladı. On binlerce kişinin katıldığı kampanyanın çekilişini ziyaretçiler nefeslerini tutarak izledi. Açıklanan her rakamın ayrı bir heyecana yolaçtığı çekilişte 5 asil 5 yedek talihlinin kupon numaraları belirlendi.



Talihliler üç ilden

5 farklı şase ve 22 farklı çamurluk rengiyle rengarenk bir sürüş keyfi sunan Citycoco kampanyasına çevre illerden de yoğun katılım gerçekleşti. 13128 numaralı kuponla Murat Tataroğlu Mersin’den, 42896 numaralı kuponla Özlem Saka Hatay’dan, 42996 numaralı kuponla Ahmet Barik, 27789 numaralı kuponla Kemal Çakır ve 39953 numaralı kuponla Nurcan Malcı Adana’dan Citycoco’yu kazananlar arasında oldu.

Motosikletler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle talihlilerine teslim edilecek.

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