Optimist Avrupa Takım Şampiyonası yarın başlayacak
- İtalya'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü temsil edecek19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:16
ANKARA (AA) - Yelkende Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Garda Gölü'nde 20-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü temsil edecek.
Organizasyonda, milli sporcular Ege Ayyıldızbayraktar, Kutsal Güneş Kurnaz, İlayda Şen, Ekin Su Gökkurt madalya mücadelesi verecek.
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