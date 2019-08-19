Optimist Avrupa Takım Şampiyonası yarın başlayacak - İtalya'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü temsil edecek

ANKARA (AA) - Yelkende Optimist Avrupa Takım Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Garda Gölü'nde 20-25 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü temsil edecek. Organizasyonda, milli sporcular Ege Ayyıldızbayraktar, Kutsal Güneş Kurnaz, İlayda Şen, Ekin Su Gökkurt madalya mücadelesi verecek.



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