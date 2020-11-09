Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir koronavirüse yakalandı
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Anket şirketi Optimar'ın başkanı Hilmi Daşdemir, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Twitter'dan duyurdu
Hilmi Daşdemir konuyla ilgili duyuruyu Twitter hesabından yaptı. Hilmi Daşdemir'in açıklaması şu şekilde:
"Kendimi iyi hissetmemem üzerine yaptırdığım kovid 19 testi pozitif çıktı. Cenab-ı Allah tüm hastalara şifa niyaz ederek sizden de dua bekliyorum."