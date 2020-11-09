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Gündem Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir koronavirüse yakalandı
Gündem

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir koronavirüse yakalandı

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 21:22:00 -
Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir koronavirüse yakalandı

Anket şirketi Optimar'ın başkanı Hilmi Daşdemir, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Twitter'dan duyurdu

Hilmi Daşdemir konuyla ilgili duyuruyu Twitter hesabından yaptı. Hilmi Daşdemir'in açıklaması şu şekilde:

"Kendimi iyi hissetmemem üzerine yaptırdığım kovid 19 testi pozitif çıktı. Cenab-ı Allah tüm hastalara şifa niyaz ederek sizden de dua bekliyorum."

 

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