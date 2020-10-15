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Siyaset Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı
Siyaset

Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin oy oranını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:51:00 -
Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Ülke Tv'de katıldığı 'Ülke'de bugün' programında yaptıkları seçim anketlerine ilişkin konuştu.

Hilmi Daşdemir, AK Parti'nin oy oranının yüzde 25 olarak gösterenlerin spekülasyonlara imza attığını belirterek, "Her ay yaptığımız araştırmaları paylaşıyoruz. AK Parti, kararsızlar dağıtılmadan hiç yüzde 33'ün altına düşmedi. Dağıtıldıktan sonra ise hiç yüzde 41'in altına düşmedi. Yüzde 25'in altındaki anketlerin nereden çıktığını pek bilmiyorum" dedi.

"Denetim yok"

Araştırma şirketlerine ilişkin herhangi bir denetimin olmadığını söyleyen Daşdemir, "Araştırma sektöründe ciddi bir denetim yok. Herhangi biri anket yapılıp algı çalışmasına soyunuluyor.. Algı çalışması bazı kişiler tarafından kullanışlı. Kimse bu anketi nerede, ne zaman, kimle yaptın? diye sormuyor. Küresel bir salgınla karşı karşıyayız. İyi mücadele veriyoruz. Bu açıdan bile polemik üretiyoruz" dedi.

 

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Yorumlar

Hubeydullah

Optimar denen şirketin son anketletine bakinca durumu anlaşılıyor; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den aday Binali Yıldırım'a oy vermeyi düşünen seçmen oranı yüzde 44,5 iken CHP adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana tercih bildirenlerin oranı yüzde 43,6.
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