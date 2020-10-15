Optimar Araştırma AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Ülke Tv'de katıldığı 'Ülke'de bugün' programında yaptıkları seçim anketlerine ilişkin konuştu.

Hilmi Daşdemir, AK Parti'nin oy oranının yüzde 25 olarak gösterenlerin spekülasyonlara imza attığını belirterek, "Her ay yaptığımız araştırmaları paylaşıyoruz. AK Parti, kararsızlar dağıtılmadan hiç yüzde 33'ün altına düşmedi. Dağıtıldıktan sonra ise hiç yüzde 41'in altına düşmedi. Yüzde 25'in altındaki anketlerin nereden çıktığını pek bilmiyorum" dedi.

"Denetim yok"

Araştırma şirketlerine ilişkin herhangi bir denetimin olmadığını söyleyen Daşdemir, "Araştırma sektöründe ciddi bir denetim yok. Herhangi biri anket yapılıp algı çalışmasına soyunuluyor.. Algı çalışması bazı kişiler tarafından kullanışlı. Kimse bu anketi nerede, ne zaman, kimle yaptın? diye sormuyor. Küresel bir salgınla karşı karşıyayız. İyi mücadele veriyoruz. Bu açıdan bile polemik üretiyoruz" dedi.