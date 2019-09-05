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Opr. Dr. Çağlar: “İdrar kaçırmada lazer tedavisi etkili”

Üroloji Uzmanı Opr.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:01
Opr. Dr. Çağlar: “İdrar kaçırmada lazer tedavisi etkili”

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, kadınlarda öksürük, gülme, hapşırma gibi durumlarda karın içi basıncının artışına bağlı olarak gelişen idrar kaçırma sorununda lazer uygulamasının etkili bir tedavi olduğunu söyledi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, idrar kaçırmanın özellikle daha fazla görülmesi sebebiyle kadınların günlük yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi. Lazer uygulamasının hastanın muayene masasında yatar pozisyondayken yapıldığını kaydeden Çağlar, “İşlem son derece ağrısız, acısız olduğu için hiçbir şekilde anestezi gerektirmez. Cerrahi olarak yapılan bir kesi de yoktur. İdrar kesesinin altına yerleştirilen küçük bir cihazla mesane boynu ve idrar kanalı boyunca verilen enerji sayesinde, bu bölgedeki sıkılaşma sağlanmakta ve ayrıca bu bölgedeki bağışıklık sistemi de aktive olmaktadır. İşlem süresi ortalama olarak 20-30 dakikadır. Diğer taraftan, aynı seansta vajinanın sıkılaşması ve gençleşmesi de sağlanabilmektedir” dedi.



“Aynı gün içinde günlük yaşantıya dönülebiliyor”


Vajina içi lazer tedavisinin cerrahiye göre avantajlarına da anlatan Opr. Dr. Çağlar, “İşlemin kısa sürmesi, cerrahi bir kesi veya dikiş işleminin olmaması, hastalar için son derece kolay olması, anestezi gerektirmemesi, idrar kaçırmalarda oldukça başarılı olması ve aynı seansta boylu boyunca vajinal sıkılığın da sağlanabilmesi gibi avantajlı yönleri var. Aynı gün içinde hastanın kendi günlük hayatına devam edebilmesi de işlemin en önemli avantajları arasında. Cinsel ilişki sırasında vajinal genişleme sorunu yaşayanlar için de vajinal lazer uygulamaları bir tercih sebebi haline geldi. Vajina içine uygulanan lazer sayesinde vajinanın sıkılaşması, gençleşmesi, yenilenmesi sağlanıyor. Diğer yandan sık vajinal enfeksiyon geçirenlerde, cinsel ilişkide ağrı sorunu yaşayanlarda ve özellikle menopoza bağlı vajinal kuruluk sorunu yaşayanlarda da vajinal lazer uygulaması ile iyi sonuçlar alınabiliyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:01
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