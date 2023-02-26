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Teknoloji Oppo, Türkiye’deki mağazalarını kapatıyor!
Teknoloji

Oppo, Türkiye’deki mağazalarını kapatıyor!

Oppo, Türkiye'de satış anlamında başarılı olamadı. Bunun ardından ortaya ''Oppo Türkiye kapanıyor mu'' sorusu çıktı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-02-26 03:57:00 -
Oppo, Türkiye’deki mağazalarını kapatıyor!

Ülkemizde pek çok yatırımı bulunan teknoloji şirketlerinden biri olan Oppo, uzun süredir Türkiye’de satış yapmakta zorlanıyordu. Genel olarak ülkemizdeki fiyat performans ürünlerinde geride kalan şirket hakkında çekilme iddiaları bulunuyor. Peki Oppo Türkiye kapanıyor mu? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Oppo, ülkemizde resmi hizmet vermeye başlarken pek çok yatırım haberleriyle gündem oldu. Ülkemizde akıllı telefon fabrikası açan şirket, pek çok üretimi buradan sağlayabiliyordu. Geçtiğimiz ay ise bu fabrikada kalifiye eleman bulunamaması ve küresel tedarik sorunları nedeniyle üretimin durdu. Şimdi ise Oppo, Türkiye’deki bazı şubelerini kapatıyor. Çekilme konusunda ise henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bunun dışında uzun süredir Oppo’nun Türkiye’den çekileceği iddiaları gündemde. Örneğin Oppo Türkiye’nin PR ajansı ile olan sözleşmesinin üç ay önce bitmesine rağmen bu sözleşmenin yenilenmediği ve yeni PR ajansı ile anlaşılmadığı söylentileri bulunuyor. Son zamanlarda satış anlamında da başarısız olan şirket, ülkemize yaptıkları büyük yatırımlara rağmen çekiliyor olabilir.

Ayrıca son zamanlarda ülkemizde satışa çıkmayan Oppo amiral gemileri bulunuyor. Bunun yerine Türkiye’deki faaliyetlerine orta segment telefonlar ile devam eden şirket, bu cihazlar için rekabet ettiği diğer firmalara göre daha fazla ücret talep ediyordu. Özet olarak satış başarısızlığı, artan maliyetler ve kalifiye eleman bulunamaması nedeniyle fabrika üretiminin durdurulması gibi sebepler Oppo’yu ülkemizden çekilmeye itiyor gibi gözüküyor.

Realme, Vivo, iQOO ve OnePlus markalarının sahibi olan BBK Electronics, aynı zamanda Oppo’nun da sahibi durumunda. Genel olarak ülkemizdeki pozisyonunda Oppo; akıllı telefon modelleri, akıllı saatler ve kablosuz kulaklıklar alanında Samsung ve Xiaomi ile rekabet etmeye çalışıyordu. Amiral gemisi rekabetine ülkemizde girmeyen şirket, önümüzdeki günlerde Türkiye’deki faaliyetlerini biraz daha düşük pazarlama bütçeleriyle yapabilir.
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Kaynak: Shift Delete

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