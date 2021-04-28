Oppo A95 5G tanıtıldı! İşte özellikleri

Oppo A95 5G, 27 Nisan Salı günü Çin’de piyasaya sürüldü. Yeni akıllı telefonun arka kamera kurulumu, Oppo A53 ile oldukça benzer. Bununla birlikte 8GB RAM ve MediaTek Dimensity 800U işlemci barındıran akıllı telefon, sıvı soğutma teknolojisi ve 30W VOOC Hızlı Şarj desteği ile birlikte geliyor.

Çift Nano SIM özelliğine sahip yeni akıllı telefon, Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 ile çalışıyor ve 6.43 inç AMOLED Full HD+ 60 Hz ekran ile geliyor. Akıllı telefonun kapağının altında ise ARM G57 MC3 GPU (grafik birimi) ile sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 800U SoC bulunuyor. Ayrıca akıllı telefonda 8GB LPDDR4x RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128-256 GB depolama alanı tercih edilmiş.

Telefonun kamera kurulumu başta da bahsettiğimiz üzere geçmişteki serilerle benzerlik gösteriyor. Yeni akıllı telefon, f/1.7 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana kameraya sahip. Bu ana kameraya, f/2.2 ultra geniş 8 megapiksellik sensör ve f/2.4 2 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. Telefonun ön tarafındaysa f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer verilmiş.

Oppo A95 5G, 30W VOOC Flash Charge hızlı şarj teknolojisine sahip 4.310 mAh bataryaya sahip. Ayrıca telefonda, ekran içi parmak izi sensörü de bulunuyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise 3.5 mm kulaklık bağlantı noktası, USB Type-C bağlantı noktası, Wi-Fi 5, 5G, Bluetooth v5.1 ve OTG veri aktarım desteği bulunuyor.

Son olarak, Oppo’nun yeni akıllı telefonun şimdilik Çin’de satışa sunulduğunu ancak önümüzdeki günlerde uluslararası satışının da başlayacağını belirtelim.

Kaynak: Technopat