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Aktüel

OPET Dünya Kurumsal Golf Turnuvası-Türkiye şampiyonları belli oldu

OPET’in ana sponsorluğunu üstlendiği World Corporate Golf Challenge Türkiye 2020’de ARCADIUM takımı adına mücadele eden Gürkan Başeğmez ve Nursel Başeğmez ikilisi toplamda 141 puan ile birinci tamamlayarak Cascais'de düzenlenecek WCGC 2020 Dünya Finali‘ne katılmaya hak kazandı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:40:31 -
OPET Dünya Kurumsal Golf Turnuvası-Türkiye şampiyonları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvalarından olan OPET World Corporate Golf Challenge-WCGC (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası) 14-16 Ağustos tarihlerinde Bodrum’da gerçekleşti.

OPET açıklamasına göre, bu yıl 8’incisi düzenlenen turnuvada Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileri, sahada mücadele etti.

OPET‘in ana sponsorluğunu üstlendiği turnuvayı, ARCADIUM takımı adına yarışan Gürkan Başeğmez ve Nursel Başeğmez ikilisi toplamda 141 puan ile birinci tamamladı.

Turnuvada, Bora Arıcı ve Cahit Şahin’in temsil ettiği MAXX ROYAL MONTGOMERIE takımı 139 puanla ikinci olurken, Baki Kara ve Çağatay Demirayak’ın yer aldığı RE/MAX YILDIZ takımı 138 puanla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Kazanan takımlara ödülleri OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk tarafından verildi.

WCGC Türkiye 2020 kazanan takımı ARCADIUM kasım ayında Portekiz Cascais’de düzenlenecek World Corporate Golf Challange 2020 Dünya Finali’nde mücadele edecek.

Turnuvadan sağlanan gelirle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımızın çocukları başta olmak üzere, korona döneminde virüse yakalanarak vefat eden tüm bireylerin çocuklarına ihtiyaç kriterleri doğrultusunda eğitim desteği vermek için Türk Eğitim Vakfı Korona Kahramanlarına Vefa Fonu’na katkıda bulunulacak.



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