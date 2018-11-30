Operatörler, TELKODER Genel Kurulu’nda buluştu

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) 10. Olağan Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi.

Türk Telekom Üst Yöneticisi Paul Doany, Türkiye’nin her zaman yeniliğe açık, yenilikçi bir ülke olduğuna dikkati çekerek, “Türk Telekomun altyapısının sahibi şirket değil. Bu altyapı 2026 yılında devlete geri dönecek. Bu sahiplikte kamu çıkarını korumak gerekiyor” diye konuştu.

“Altyapı ekonomik olmalı”

5G’nin önemine değinen Doany, şöyle konuştu: “5G dediğimizde şu anda hiçbir hizmet alamayan insanların da düşünülmesi gerekiyor. O da evrensel hizmet. Bu alanlarda herkesin bilişim teknolojilerine ulaşması gerekiyor. Bu onların vatandaşlık hakkı. Bunun için operatörler bir arada çalışabilir. Türkiye’nin en büyük avantajı sabitte de mobilde de altyapının sahibinin hükümet olması. O yüzden doğası gereği altyapı ekonomik olmalı ve kalite sunabilmelidir.”

“Hız verilmeli”

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da ülkede altyapı erişimini sınırlandırarak rekabet etmekten vazgeçilip, hizmet çeşitliliği ve zenginliğiyle rekabet edilmeye geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Bu milletin malını milletten esirgemememiz lazım ve bu altyapıyı el birliği ile büyütmemiz gerekiyor” diyen Terzioğlu, “Bütün altyapıları birleştirelim, mevcut paylaşılabilsin, geleceği beraber yapalım” çağrısında bulundu.

Altyapıda eş güdüm, üstyapıda rekabet

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı Hasan Süel, bir toplumun kalkınması ve kalkınmanın sürdürülebilmesi için sivil toplum kuruluşlarının önemli yeri olduğunu dile getirdi.

Altyapıda eş güdüm, üstyapıda rekabet modeliyle gerek sabit gerek mobilde akıllı yatırımların ülkenin dünya liginde değer kaybetmemesi için gerekli olduğunu vurgulayan Süel, “Altyapıda birbirini sıkıştırarak değil, üstyapıda farklılaşarak, müşteriye ihtiyacı olan hizmeti esnek verenler kazanacak” ifadesini kullandı.