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Yerel Operasyonun kapsamı: 6 ilçe, kent merkezi ve Habur
Yerel

Operasyonun kapsamı: 6 ilçe, kent merkezi ve Habur

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Operasyonun kapsamı: 6 ilçe, kent merkezi ve Habur

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde geniş çaplı operasyon düzenledi.

kipler kent merkezi, 6 ilçe ve Habur Gümrük Sınır Kapısı'nda çalıştı.

Bir hafta boyunca hem şehir içinde hem de sınır hattında denetimler sıklaştı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri

Narkotik ekipleri operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeye el koydu. Bunların arasında 1 adet ecstasy1,98 gram metamfetamin0,39 gram eroin0,50 gram sentetik kannabinoid/bonzai ve 5,32 gram esrar yer aldı.

Ekipler ayrıca 2 adet bong aparatı da ele geçirdi.

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