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Gündem Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı! İstanbul Otogarı'nda katliam böyle önlendi
Gündem

Operasyonun görüntüleri ortaya çıktı! İstanbul Otogarı'nda katliam böyle önlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda düzenlenecek olan bombalı saldırının engellendiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 09:57:00 -

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanacak bir katliamın güvenlik görevlilerince önlendiğini katıldığı televizyon programında açıkladı. Bir aracın altına yerleştirilmiş 5 kilogram patlayıcının ele geçirildiği operasyonun cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK terör örgütü mensuplarının İstanbul'a getirdiği 5 kilogram patlayıcının otogarda bir aracın altına yerleştirilmiş halde yakalandığını açıkladı.

Gerçekleştirilen operasyonla patlayıcının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Soylu, katliamın önüne geçildiğini aktardı.

Şüphelilerin yakalandığı operasyona ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve operasyon anları görülüyor.

Saldırgan polis tarafından yakalandı

Bombalı saldırganların polisler tarafından kıskıvrak yakalandığını söyleyen Furkan Çalışkan, “Sabahleyin ben dükkanımda oturuyordum, müşterilerim vardı. Bir anda bağırmalar, koşuşturmalar oldu. Çıktık dışarıya polisler halkı uzaklaştırdı. Güvenlik şeridi çekti. İki kişi koşturarak geliyordu. Çanta vardı burada. Bomba dediler zaten. Arabaya aldılar iki kişiyi. Bomba imha ekibi geldi. Aldılar çantayı gittiler. Çok yoğunluk vardı bugün otogarda. Faciayı Allah korudu” dedi.

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