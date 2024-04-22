PKK'ya yönelik operasyonların ''anası'' geliyor! Bu kez faklı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl aradan sonra bugün Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında, Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde yanında yer alan isimlerden biri olan gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretini ve Irak'ta gerçekleşmesi beklenen terör örgütüne yönelik operasyona ilişkin dikkat çeken bilgiler verdi.

IRAK PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyaretinde kalkınma yolu projesi, petrol boru hattı, Dicle ve Fırat'ın suları ve terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gibi birçok konunun masaya yatırılacağını belirten Selvi, "Komşularımız İran ve Irak, PKK’yı terör örgütü olarak ilan etmedi. Irak bu yönde önemli bir adım attı. PKK’yı ‘yasaklı’ örgüt ilan etti. Ama terör örgütü olarak ilan etmesi için parlamentosundan geçmesi gerekiyor. Bu adımın atılmasını bekliyoruz." dedi.

'Büyük Irak harekatı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Irak sınırımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah bu yaz Irak sınırımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız” diyerek işareti verdiğini hatırlatan Selvi, "Erdoğan’ın Irak ziyaretinin ardından PKK’ya yönelik kapsamlı bir kara harekâtı yapılacak." ifadelerini kullandı.

BU KEZ FARKLI KONSEPT KULLANILACAK

Selvi, terör örgütüne yönelik operasyonda bu kez farklı bir konsept uygulanacağını belirterek "Çünkü bu harekâtı merkezi Bağdat hükümeti, Erbil yönetimi ve Haşdi Şabi ile birlikte yapmayı planlıyoruz. Hava Kuvvetleri’nin destek vereceği Irak harekâtını, karada Türk Silahlı Kuvvetleri yapacak. Amaç 378 kilometrelik Irak sınırımızdan 30-40 kilometre derinlikte güvenli bir hat oluşturmak." dedi.

OPERASYONLARIN 'ANASI' GELİYOR

Planlanan harekâtta daha öncekilerden farklı bir strateji izleneceğini söyleyen Selvi, Bazı bölgelerin kontrolünü Irak merkezi yönetimi ve Haşdi Şabi, bazı yerlerin güvenliğini ise Erbil yönetimi sağlayacağını belirtti. Selvi, bu harekatı PKK'ya yönelik operasyonların 'anası' olarak nitelendirdi.

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Harekatın farklı noktalarına da dikkat çeken Selvi, şu ifadeleri kullandı;

1- Harekât başladığında eşzamanlı olarak Irak-Suriye sınırı kontrol altına alınacak. Böylece PKK’nın Irak ile Suriye’den güç aktarımı yapmasının önüne geçilecek. Bu görevi Bağdat merkezi yönetimi ile Haşdi Şabi’nin üstlenmesi planlanıyor. Türkiye, kurmay düzeyinde destek verecek.

2- Süleymaniye, Sincar ve Mahmur Kampı’nda PKK’ya karşı tedbir alınacak. Irak merkezi yönetimi ve Erbil istihbarat desteği sağlayacak. KYB’nin kontrolündeki Süleymaniye’den gelecek tehditlere karşı görev yapacaklar.