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Gündem Operasyonda yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı!
Gündem

Operasyonda yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı!

Manisa'da terör örgütü PKK'ya 2016'da katıldığı belirlenen 25 yaşındaki A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 23:43:00 -
Operasyonda yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı!

Manisa'da, hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yakalama kararı bulunan A.T. (25) için Yunusemre ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adliyeye sevk edildi

Şüpheli adreste gözaltına alındı. Terör örgütüne 2016'da katıldığı belirlenen A.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, sulh ceza hakimliğince "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan tutuklandı.

 

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