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Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin skandal bir çıkış yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendisine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle polise başvurdu.

18 Ekim 2019 Cuma 00:26
Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz hafta Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı skandal açıklamanın ardından sosyal paylaşım siteleri üzerinden ölüm tehdidi alması ve hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle polise başvurdu.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, konuya ilişkin kendileri tarafından halihazırda başlatılan bir çalışma bulunduğunu, bugün verilen dosyanın da eklenerek gereğinin süratle yapılacağını belirtti. Başsavcı Behiç Öztürk de, "Tüm hassasiyetimizle çalışacağız" dedi.

Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa, polisin ilgili birimlerince saptanacak olan benzeri diğer iletilere yönelik gerekli teknolojik tespitler de yapılarak, paylaşımların failleri hakkında tüm yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılmasının gerekliliği hatırlatıldı. Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa bugün teslim edilen dosyanın bir kopyası Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ne de iletildi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 00:26
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