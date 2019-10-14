Operasyona destek verdiği için sözleşmesi feshedilen Enver Cenk Şahin'den ilk açıklama!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile birlikte düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşım nedeniyle St. Pauli'de kadro dışı kalan Türk futbolcu Cenk Şahin, Alman ekibinin talebine rağmen mesajını kaldırmadığını ifade etti.

Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden St. Pauli, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşımından dolayı Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'in kadro dışı bırakıldığını ve A Takım'la antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.

"Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var"

Öte yandan Şahin, durumla ilgili olarak Sabah'a konuştu ve "Dönünce kulüpteki durumum belli olacak. Bu tarz konulara kulüp girdiği için sıkıntı yaşanıyor. Ülkemize karşı bayağı sertler. Ülkemize karşı anlam veremediğim olumsuz bir bakış açısı var. Bizim yaptığımız yanlış bir şey yok" dedi.

Şahin, Alman ekibinin isteğine rağmen paylaşımını kaldırmadığını söyledi.