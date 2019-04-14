Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’ın muhalefeti ezmek ve susturmak için için ölüm cezasını sistematik olarak kullandığını belirtti. Örgüt, Suudi yönetiminin son aylarda rejim karşıtlarına karşı baskı ve tutuklamaları artırdığını söyledi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra tepkilerin hedefindeki Suudi Arabistan'a, Uluslararası Af Örgütü'nden suçlama geldi.

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'ın muhalefeti ezmek ve susturmak için için ölüm cezasını sistematik olarak kullandığını belirtti.

Suudi Cumhuriyet Savcılığı'nın ifade özgürlüğü çağrısı yapanlar hakkında infaz planlaması yaptığını açıklayan Af Örgütü, geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan ülkenin önde gelen vaizlerinden Şeyh Selman el Avde hakkında da savcılık tarafından ölüm cezası istendiğini bildirildi. Selman el Avde, Suudi Arabistan ve Katar arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesini talep eden tweetinin ardından evine gelen üç güvenlik görevlisi tarafından tutuklanmıştı.

Muhalifleri susturma operasyonu

Din adamı Avad el Karni de geçmiş dönemde Suudi hanedanlığına yönelik muhalif bir isim olarak anılan Avde ile birlikte tutuklanmıştı.

Selman el Avde, Körfez Savaşı'nın ardından Suudi Arabistan yönetimine yönelik eleştirileri nedeniyle 1994-1999 yılları arasında hapsedilmişti.

Suudi insan hakları örgütü AQIST'in bildirdiğine göre ise, el Avde Twitter'da yayınladığı, "Suudi Arabistan ve Katar arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesini" destekleyen bir mesaj nedeniyle tutuklandı.

4 ülkede infazlarda artışlar var

Uluslararası Af Örgütü'ne göre, Suudi Arabistan, Mısır, Irak ve İran, geçen yıla göre yüzde 75 oranında artış gösteren infaz yürüten ülkelerin listesine girdi.

Dört yeni aktivist de, Suudi Arabistan'da, ülkenin Doğu Bölgesinde reform çağrısında bulunan protestolara katılmaları nedeniyle ölüm cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Tutuklamalar arttı

Son aylarda tutuklanarak hapishanelere konulanların sayısının 14'e çıktığı bildirildi. Tutuklananların 12'sinin erkek, biri hamile olan iki kadının olduğu açıklandı. Tutlananlardan ikisinin ise ABD pasaportu taşıdığı öğrenildi.

Tutuklanma gerekçeleri de kadın haklarına ve diğer reformlara desteklemeleri.

Tutuklanan mahkumlardan bazılarının malının bir kısımını Krallığa devrettikten sonra serbest bırakıldığı; serbest bırakılanlar arasında ülkenin önde gelen tanınmış milyarderlerinden iş adamı Al-Walid Bin Talal olmak üzere, çok sayıda Suudi Kraliyet ailesinin üyeleri bulunuyor.

Suudi kraliyet ailesi, ülkedeki İslâmi muhalefeti kendi yönetimine karşı yöneltilen en büyük iç tehdit olarak görüyor.