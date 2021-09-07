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Gündem Operasyon yapıldı! 3 hemşire tutuklandı
Gündem

Operasyon yapıldı! 3 hemşire tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen sahte aşı kartı operasyonunda özel bir hastanede çalışan 3'ü hemşire 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 10:01:00 -
Operasyon yapıldı! 3 hemşire tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine hareket geçti. Sahte aşı kartının düzenlendiğini tespit etti. Aylar süren teknik takibin ardından operasyon düzenlendi. Özel bir hastane çalışan 3 hemşire ve organizasyonda yer alan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan hemşireler nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik suçlamasıyla tutuklandı. Diğer üç zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

WhatsApp yazışmaları suç unsuru olarak kabul edildi

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre hemşirelerin cep telefonlarına el konulurken WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar tespit edildi. Vurulmayan aşıların akıbeti araştırılırken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü de olayla ilgili idari soruşturma başlattı.

Aslında günlerdir şehir efsanesi gibi bize bir takım duyumlar geliyordu. Aşı olmayan kişilerin aşı olmuş gibi evrak aldıkları yönünde dedikodu yayılıyordu. Biz de bu konuyu araştırdık ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı bir operasyonun izine ulaştık.

Ekipler gelen bir ihbar üzerine harekete geçti, üç ay süren bir çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Bahçelievler'de özel bir hastanede çalışan üç hemşire ve organizasyonda menfaat temin eden üç kişi olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Savcılığın talimatıyla hemşirelerin cep telefonlarına el konuldu. Whatsapp yazışmalarında, hemşirelerin o suça karıştıklarını anlatan ve menfaat temin ettiklerine dair konuşmalar tespit edildi.

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Yorumlar

Sabetay Kemal

En ağır ceza uygulanmalı. Mutlaka meslekten men edilmeli ve bir daha sağlık sektöründe çalışmaları engellenmeli. 'Meslek şerefi' kavramı bunların yanından geçmemiş.
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Rıza

Katilleri çocuk tacizcilerini tutuklamıyorsunuz ama? Şeytani gücün kıskacından kurtulmak isteyen lere tam saha pres
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