Operasyon yapılan evde kalaşnikof ele geçirildi
Adıyaman’da, jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen evde kalaşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.07 Eylül 2019 Cumartesi 08:07
Adıyaman’da, jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen evde kalaşnikof silah ve mermiler ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kahta ilçesinde H.K’ya ait ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 adet kaleşnikof silah ve bu silaha ait 19 adet mermi ele geçirildi. Silah ve mermilere el konulurken konuyla alakalı olarak H.K., gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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