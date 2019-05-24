Operasyon sürüyor! Öldürüldüler İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, yakın hava desteğinin kullanıldığı kaydedildi. Açıklamada, operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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