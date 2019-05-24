Operasyon sürüyor! Öldürüldüler
İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.24 Mayıs 2019 Cuma 23:10
İçişleri Bakanlığı'ndan Bitlis'in Tatvan ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, yakın hava desteğinin kullanıldığı kaydedildi.
Açıklamada, operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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