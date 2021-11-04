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Dünya Operasyon sinyali korkuttu! ABD'den YPG/PKK'ya TIR'lar dolusu yeni silah
Dünya

Operasyon sinyali korkuttu! ABD'den YPG/PKK'ya TIR'lar dolusu yeni silah

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik sınır ötesi harekat sinyallerini vermesinin ardından örgütün en büyük destekçisi ABD, YPG'ye 50 TIR lojistik malzeme ve silah gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 10:27:00 -
Operasyon sinyali korkuttu! ABD'den YPG/PKK'ya TIR'lar dolusu yeni silah

F-35 kriziyle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan ABD, hain terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yaptığı yardımlara bir yenisini daha ekledi.

Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası bir sınır ötesi harekat öncesi bölge hareketlenirken; ABD liderliğindeki Uluslararası Koalisyon'a ait bir konvoyun, YPG'nin kontrolündeki Kamışlı kentine giriş yaptığı bildirildi.

YPG'ye 50 TIR yardım

Bu gelişmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesinin ardından yaşanması dikkat çekti.

Kamışlı'ya ulaşan konvoyda, lojistik malzeme ve silah yüklü 50 tırın bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yaşanan bu durum, ABD'nin YPG'ye şu zamana dek yaptığı diğer yardımları akıllara getirdi.

YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaşmıştı.

Yardımların yanı sıra YPG'li teröristlere eğitim de verildi.

Silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.

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