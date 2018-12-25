'Operasyon neden yapılıyor?' diyen güruh bu kareye iyi baksın!
Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonlarını karalamak isteyen güruhun sahip çıktığı teröristler, dürbünle Türkiye topraklarını gözetlerken görüntülendi.25 Aralık 2018 Salı 16:48
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Aynularab'da (Kobani) teröristlerce mevzi oluşturuldu.
Suruç ilçesinin Mürşitpınar Mahallesi kırsalından Aynularab'daki terör mevzilerinde zaman zaman yaşanan hareketlilik AA kameralarınca görüntülendi.
Terör mevzisinde iki zırhlı askeri araç
Aynularab'ın güneyindeki bir tepede inşa edilen gözetleme kulesinin yanında oluşturulan terör mevzisinde, iki zırhlı askeri aracın beklemesi kameralara yansıdı.
Araçların üzerinde kırmızı ve siyah bez parçaları bulunması da dikkati çekti.
Dürbünle Türkiye topraklarını gözetliyorlar
Şehrin doğusunda yer alan terör örgütü YPG/PKK'nın mevzi olarak kullandığı tepede ise 3 teröristin hareketliliği gözlendi.
Gün içinde dürbünle Türkiye topraklarını gözetlediği görülen teröristler, tepe civarında devriye geziyor.
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