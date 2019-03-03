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Operasyon düzenlendi! O etlere el konuldu

Bir televizyon kanalında yayınlanan haberde etlerin üzerine basıldığına dair ihbar alan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Aksaray'da bulunan kasap dükkanına düzenlenen operasyonda, habere konu olan 400 kilogram et bulunarak, imha edilmek üzere ele geçirildi.

03 Mart 2019 Pazar 23:06
Operasyon düzenlendi! O etlere el konuldu

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir televizyon kanalında yayınlanan haberde yere atıldığı ve üstüne basıldığı görülen yaklaşık 400 kilogram ete imha edilmek üzere el koydu.

Alınan bilgiye göre, dün bir televizyon kanalında yayınlanan haberi ihbar kabul eden İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bir araçtan yere atılan ve taşıyan kişinin üstüne bastığı etleri, sofralara ulaşmadan bulmak için çalışma başlattı.

Etin taşındığı aracın plakasından ve görüntülerdeki kişinin kıyafetinden yola çıkan ekipler, söz konusu etlerin Fatih Aksaray'daki bir kasap dükkanında olduğunu tespit etti.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın koordinesinde söz konusu kasap dükkanını denetleyen ekipler, kaçak olduğu ve hijyenik koşullarda taşınmadığı belirlenen yaklaşık 400 kilogram sakatata el koydu.

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir" 

Ürünleri imha etmek üzere alan ekipler, iş yeri sahibi ve etlerin taşındığı aracın sürücüsü hakkında işlem yaptı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirtti.

"En iyi denetçi tüketicinin kendisidir." diyen Karaca, tüketicilerin gördükleri olumsuzlukları ALO 174 Gıda İhbar Hattı'na bildirmeleri halinde, denetim ve kontrollerin ardından bilgilendirildiklerini söyledi.

Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güvenilir gıdanın teminatı olduğunu dile getirerek, gıdanın çiftlikten sofraya kadar bütün aşamalarını kontrol ettiklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 23:06
  1. Aksaray
  2. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri

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