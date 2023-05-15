Operasyon çocukları tutuştu! Bakalım şimdi ne yapacaklar
Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, “Türkiye Yüzyılı”nın kapısını aralayan seçim sonuçlarına dair dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, “Türkiye Yüzyılı”nın kapısını aralayan seçim sonuçlarına dair dikkat çeken bir çıkış yaptı.
Yeni Şafak’taki yazısında, “Seçim ikinci tura kalsa bile sonucu bellidir. Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmuştur” diyen Ünal, “Çok konuşacağız bu seçimi. Hem iktidar, hem muhalefet üzerinde çok etkisi olacak bu seçimin. Operasyon çocuklarının üzerinde çok etkisi olacak” ifadelerini kullandı.
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