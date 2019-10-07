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Operasyon başladı mı? 'TSK Tel-Tavil'e hava saldırısı düzenledi'

Esed rejimi, Türkiye'nin Irak-Suriye sınırındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:18
Operasyon başladı mı? 'TSK Tel-Tavil'e hava saldırısı düzenledi'

Esed rejiminin radyosu, TSK'nın Irak-Suriye sınırındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda iki köprünün yıkıldığını iddia etti.

Haberde, “Türk uçaklar, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinin el-Malikiya şehri yakınlarındaki teröristlerin karargahına saldırı düzenledi” dendi.

Ölü veya yaralılara dair bilginin gelmediği ifade edildi.

Esed rejimine bağlı devlet televizyonu Ikhbariya de TSK’nın, el-Malikiya şehri yakınlarındaki Tel-Tavil köyünde terör örgütü DSG hedefine saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:18
  1. TSK
  2. operasyon başladı mı
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • Efendi torunuEfendi torunu1 dk önce
    İsraile savaş açmak için Tayyip Reisin Yahudi nişanını iade etmesi lazım. 
  • SerdarSerdar5 dk önce
    Haberi okurken birden heyecanlandım SİYONİST lerin başkenti TEL AVİV diye okudum.İNŞALLAH CENAB-I ALLAH EN YAKIN ZAMANDA O GÜNLERİDE GÖSTERİR.
  • mtmt6 dk önce
    darısı TEL AVİV'in başına:))
  • teomanteoman9 dk önce
    Akit bizi coşturdun gurban.Yapmayın bize yalan haber. İsraile savaş açtık sandımıdı
  • fatihfatih16 dk önce
    Tel aviv diye okudum. Gizli mesaj verdiniz galiba.
  • mtmt18 dk önce
    IRAK sıınırı, SİNCAR sınırı ve Kerkük çok önemli bir lojistik destek ve alan hakimiyeti stratejik noktası

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