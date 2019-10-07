Operasyon başladı mı? 'TSK Tel-Tavil'e hava saldırısı düzenledi' Esed rejimi, Türkiye'nin Irak-Suriye sınırındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Esed rejiminin radyosu, TSK'nın Irak-Suriye sınırındaki sınır kapısına hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda iki köprünün yıkıldığını iddia etti. Haberde, “Türk uçaklar, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke bölgesinin el-Malikiya şehri yakınlarındaki teröristlerin karargahına saldırı düzenledi” dendi. Ölü veya yaralılara dair bilginin gelmediği ifade edildi. Esed rejimine bağlı devlet televizyonu Ikhbariya de TSK’nın, el-Malikiya şehri yakınlarındaki Tel-Tavil köyünde terör örgütü DSG hedefine saldırı düzenlediğini bildirdi.

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