Operasyon açıklamasının satır arasına dikkat! 'Bu ifade öylesine yazılmadı'

Teröristlere sadece yurt içinde değil sınırın öte yanında da göz açtırmayan Türkiye, üst üste yaptığı operasyonlarla örgütü bulunduğu yerlerde kıpırdayamayacak hale getirdi.

Geçtiğimiz gün oldukça geniş kapsamlı bir hava harekatı olan Pençe-Kartal operasyonunu başlatan Türkiye, dün gece yarısı da Pençe-Kaplan operasyonunun başladığını “Kahraman komandolarımız Haftanin’de” mesajıyla duyurdu.

Bu kez farklı bir yol izleniyor

TRT Haber'in haberine göre; Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye’nin 90’lı yıllardan itibaren farklı dönemlerde Irak’ın kuzeyine harekatlar düzenlediğini hatırlatarak, “Eskiden bu işleri belirli bir bölgeyle sınırlı kalacak şekilde yapıyorduk. Sincar’a yürüyorsak Kandil’dekiler oraya gelmeyeceğimizi, Kandil’e yöneldiysek Haftanin’dekiler o bölgeye gitmeyeceğimizi biliyordu” dedi.

Ancak 2018’den bu yana Türkiye’nin bölgede adım adım çok geniş kapsamlı bir operasyon başlattığını ifade eden Başbuğ, şöyle devam etti:

“Eğer hedefe ulaşmak, teröristleri baskı altına almak istiyorsanız eş zamanlı adımlar atmanız gerekir. Türkiye bunu yapıyor. Çok geniş bir alanda ciddi bir vuruş gücüyle teröristlere göz açtırmıyor. Bu çok ciddi bir şok etkisi yaratmakla kalmıyor, değerli bir baskı da ortaya çıkarıyor.”

"Türkiye, şakası olmadığını ve diğer ülkelerin de buna göre hareket etmesini tüm dünyaya ilan ediyor"

Dünya genelinde orduların başında bulunan isimlere “Sizce harekat için en zorlu coğrafya neresi?” diye soru sorulması halinde işi bilenlerin mutlaka “Türkiye’nin operasyon yaptığı Kuzey Irak’taki dağlık alanı” cevabını vereceğini anlatan Başbuğ, harekatın mesajlarına ilişkin şunları söyledi:

“Burası öyle zorlu bir coğrafya ki… Sarp kayalar, geçitler, dik yamaçlar, mağaralar, ovalar ne ararsanız var. Şimdi siz böylesine zorlu bir operasyonda gece harekatı yapıyorsunuz. Gece harekatı yapmakla kalmıyor, kara, hava unsurlarınızı, savaş uçaklarınızı, İHA-SİHA’larınızı ve nihayetinde istihbarat birimlerinizi birlikte kullanıyorsunuz. Bu harekat tüm dünyaya ‘Ben en zorlu coğrafyada gece karanlığında müşterek harekat yapabilecek imkan ve kabiliyetteyim’ mesajı vermek demek.

Türkiye bu mesajı teröristlere vermiyor. Onları besleyen ülkelere, her türlü imkanı sağlayan dış güçlere veriyor. Ayrıca son dönemlerde Ege’de, Suriye’de, Irak’ta ve nihayetinde Libya’da sesini yükseltenlere de gücünden bir parça göstermiş oluyor. Türkiye, şakası olmadığını ve diğer ülkelerin de buna göre hareket etmesini tüm dünyaya ilan ediyor.”

"Türkiye sağ gösterip sol vurdu"

Başbuğ, Haftanin’in hedef alınmasına dair çok önemli bir ayrıntının da altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

“Genelde askeri doktrinde bu işler için ‘Zafer süngünün ucunda’ cümlesi kullanılır. Yani siz hedef bölgenizi havadan ne kadar vurursanız vurun eğer oraya kara gücünüzü, piyadenizi sokamıyorsanız nihai bir zafer elde edemezsiniz.

Geçtiğimiz gün başlayan Kartal-Pençe operasyonunda vurulan bölgeler duyurulduğunda herkes yakın bir zaman sonra aynı bölgelere kara operasyonu beklemeye başladı. Türkiye tam tersi bir adım attı ve o operasyonda hedefler arasında olmayan Haftanin’e ani bir harekat başlattı. Sağ gösterip, sol vurdu aslında.

Operasyon açıklamasının satır arasına dikkat

Burada bir noktanın altını daha çizmekte fayda var. Hem Pençe-Kartal hem de Pençe-Kaplan operasyonu için yapılan açıklamalarda ‘Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir’ ifadesi kullanılıyor.

Bu ifade öylesine yazılmadı. Irak ve Suriye arasında en kritik geçiş noktalarından biri Haftanin. Kandil’den gelen teröristler Sincar’a oradan Ayn El Arap ve daha sonra Afrin’e gidiyordu. Yani hem Irak hem de Suriye’deki üs noktalarımıza saldıran teröristlerin ana geçiş güzergahı burası. Şimdi biz bu bölgeye operasyon yapıyor ve bu hattı da kesiyoruz.”