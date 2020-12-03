Opel'den Aralık kampanyası

İSTANBUL (AA) - Opel, Aralık ayına özel olarak, tüm Grandland X modellerinde sıfır faiz ile baharda ödeme seçeneği sunuyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Aralık ayına özel stoklarla sınırlı Grandland X Enjoy Black Edition donanımı ise 317 bin TL'den başlayan fiyatlar ile showroomlarda yerini alıyor.

Kasım ayında tanıtılan Yeni Insignia ise lansmana özel 100 bin TL kredi için 15 ay, 0 faiz ile Aralık ayında lansmana özel tanıtım fiyatları ile sevenleri ile buluşuyor.

AutoBest ödüllü Corsa’ya Aralık ayında, 50 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0,89 faiz imkanına ek showroom’lara özel avantajlarla ve 172 bin 900TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Teknolojik yenilikleri ve ayrışan özellikleri bünyesinde barındırarak her profile hitap eden Corsa segmentinde ikinci sıradaki yerini ve iddiasını koruyor.

Opel, devreye aldığı online araç tanıtımı, randevulu showroom görüşmesi ve eve teslimat gibi hizmetleri ile müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun ve onların tercih ettiği şekilde kesintisiz olarak cevap vererek müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırıyor.

Online hizmetlerin yanısıra, çalışanların ve ziyaretçilerin sağlığı ön planda tutularak 91 kriter ve 5 seviyede hijyen önlemleri Bureau Veritas tarafından denetlenen tüm Opel hizmet notkalarında müşterilere pandemi koşullarına uygun ziyaret imkanı da sunuluyor.

Opel’in Aralık ayına özel avantajlı fiyatlarına, sıfır faizli kredi olanaklarına ve iddialı finansman seçeneklerine Opel Türkiye web sitesi’nden erişilebiliyor.