Opel Türkiye hedefleri aştı, gözünü 2026’ya dikti!

Opel Türkiye, 2025 yılını hedeflerinin üzerinde bir performansla tamamlamaya hazırlanıyor. Marka, hafif ticari araçlarda yerel üretime geçişin yanı sıra elektrikli araç satışlarında da kayda değer bir büyüme kaydetti. Türkiye otomotiv pazarının rekor seviyelere yaklaşmasıyla birlikte, Opel’in 2026 hedefleri de elektrifikasyon ve dijital dönüşüm odaklı stratejiler üzerine şekilleniyor. Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026 öngörülerini paylaştı.

Yantaç’ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

2025 yılı performansı

2025 yılı Opel için oldukça başarılı bir yıl oldu. Yılın başında yüzde 5.5 pazar payı ve 70 bin adetlik satış hedefi açıklamıştık. Bu hedefin yaklaşık 20 bin adedi hafif ticari araçlardan, kalan kısmı ise binek otomobillerden oluşuyordu. Kasım ayı sonu itibarıyla toplam 64 bin 699 adet satış gerçekleştirdik. Bunun 41 bin 577 adedi binek otomobil, 23 bin 122 adedi hafif ticari araç satışlarından oluştu. Yıl sonunda ise yaklaşık 75 bin adetlik toplam satışa ulaşarak hedeflerimizin üzerine çıkmayı bekliyoruz. 2024 yılına kıyasla yüzde 15’lik bir büyüme elde edeceğiz. Binek araçlarda ise yüzde 20’ye yakın bir artış ile 45 bin adetin üzerine çıkmayı öngörüyoruz. SUV segmenti performansımızda önemli bir rol oynadı; toplam satışlarımızın yüzde 35’i SUV modellerimizden geldi.

Elektrikli araç satışları

Elektrikli araç tarafında güçlü bir ivme yakaladık. Kasım sonu itibarıyla 7 bin 962 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdik. Yıl sonunda bu rakamın yaklaşık 9 bin adede ulaşmasını ve elektrikli modellerimizin toplam Opel satışlarının yaklaşık yüzde 12’sini oluşturmasını bekliyoruz. 2025’te Grandland ve Frontera lansmanlarımızın katkısıyla elektrikli araç satışlarımızı 2024’teki 2 bin 600 adetten 9 bin adede çıkararak kayda değer bir büyüme sağladık.

Hafif ticari araç pazarında yüzde 55 satış artışı ile yıl sonunda 25 bin adet seviyesine çıkmayı öngörüyoruz. Böylece ilk üç marka arasına girerek önemli bir başarı elde etmiş olacağız. Zafira, Vivaro City Van ve Vivaro modellerimizin Bursa Tofaş Fabrikası’nda üretimine başladık. Opel olarak hafif ticari araç ürün gamımızı yerli üretime geçişle daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.

Türkiye otomotiv pazarı ve 2026 öngörüleri

Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında güçlü bir performans sergileyerek rekora doğru ilerliyor. Yıl sonunda toplam pazarın 1 milyon 350 bin adet seviyesini aşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca Türkiye otomotiv pazarındaki büyüme eğiliminin devam edeceğini ve her yıl yeni rekorların kırılacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2026 yılı için öngörümüz pozitif; toplam satışın 1.3-1.4 milyon adet arasında gerçekleşmesini bekliyoruz.

2026 hedefleri ve öncelikler

2026 yılında elektrifikasyon ve ürün çeşitlendirme stratejilerimizi bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bunun somut örnekleri arasında, tamamen elektrikli ve performans odaklı SUV modellerimiz Mokka GSE ve Grandland AWD’nin Türkiye’de satışa sunulması yer alıyor. Satış ve satış sonrası süreçleri dijitalleştiren ‘Opel Link’ uygulamamız üzerinde çalışıyoruz; bu uygulama, fiziksel ve dijital kanalları birleştirerek müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırmayı amaçlıyor. Yerel üretim projeleri de stratejik önceliklerimiz arasında. Bu girişimler, Opel’in Türkiye’deki pazar konumunu güçlendirirken, ülke ekonomisine ve istihdama doğrudan katkı sağlıyor. Tüm bu adımlarla 2026’da daha çevik, daha elektrikli ve daha müşteri odaklı bir portföy sunmayı, dijital dönüşüm ve yerel iş birlikleriyle sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi amaçlıyoruz.