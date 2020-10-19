OPEC+ ülkelerinden "üretim kesintisi anlaşmasına" tam bağlılık vurgusu

VİYANA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, nisan ayında kararlaştırılan "üretim kesintisi anlaşmasına" tam bağlılık vurgusunda bulundu.

OPEC+ grubu enerji ve petrol bakanlarının video konferans sistemi üzerinden katıldığı 23. Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı sona erdi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak’ın da katıldığı toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, teknik komite tarafından hazırlanan aylık raporun yanı sıra son gerçekleştirilen JMMC toplantısından bu yana petrol piyasalarındaki gelişmeler ve 2021'e yönelik tahminlerin ele alındığı kaydedildi.

OPEC+ ülkelerin nisan ayında kararlaştırdıkları üretim kesintisi anlaşmasının piyasalara sağladığı olumlu katkıya değinilen açıklamada, "İzeleme Komitesi, Aralık 2020'e kadar bütün üye ülkelerin (anlaşma kapsamında) verdikleri taahhütlere tam anlamıyla uyum sağlayacakları ve Komiteye sundukları telafi planlarını eksiksiz yerine getireceklerine ilişkin taahhütlerini yeniden teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geçen aylarda fazla üretim yapan ülkelerin telafi etmeleri gereken oranları yerine getirmelerinin önemine işaret edilerek, böylelikle piyasaların yeniden dengelenmesi hedefine katkı sağlanacağı kaydedildi.

Ayrıca toplantıda Eylül 2020 ham petrol üretim verilerinin de ele alındığı aktarılan açıklamada, OPEC + ülkeler için tam uyumluluk seviyesindeki olumlu performansın memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

OPEC'in bir sonraki JMMC Toplantısı 17 Kasım'da düzenlenecek.