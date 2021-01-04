OPEC+ grubu 13. Bakanlar Toplantısı yarına ertelendi

VİYANA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 13. Bakanlar Toplantısı yarına ertelendi.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve şubat ayına ilişkin üretim kesintisi miktarını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, söz konusu toplantının yarına ertelendiği ifade edildi.

- OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini artırma kararı

OPEC+ üyesi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının 3 Aralık 2020'de bir araya geldiği 12. Bakanlar Toplantısı'nda, bu yılın ocak ayı için toplam petrol üretim miktarının günlük 500 bin varil artırılmasına ve üretim kesintisinin günlük 7,2 milyon varil olarak sürdürülmesine karar verilmişti.

Grup ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde her ay düzenli olarak piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplanma ve bir sonraki ay için üretimi günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde artırabilme yönünde karar almıştı.