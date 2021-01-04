  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi OPEC+ grubu 13. Bakanlar Toplantısı yarına ertelendi
Ekonomi

OPEC+ grubu 13. Bakanlar Toplantısı yarına ertelendi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:54:36 -
OPEC+ grubu 13. Bakanlar Toplantısı yarına ertelendi

VİYANA (AA) - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 13. Bakanlar Toplantısı yarına ertelendi.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanları, piyasa koşullarını değerlendirmek ve şubat ayına ilişkin üretim kesintisi miktarını görüşmek için bugün video konferans yöntemiyle bir araya geldi ancak toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, söz konusu toplantının yarına ertelendiği ifade edildi.

- OPEC+ ülkelerinin günlük petrol üretimini artırma kararı

OPEC+ üyesi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının 3 Aralık 2020'de bir araya geldiği 12. Bakanlar Toplantısı'nda, bu yılın ocak ayı için toplam petrol üretim miktarının günlük 500 bin varil artırılmasına ve üretim kesintisinin günlük 7,2 milyon varil olarak sürdürülmesine karar verilmişti.

Grup ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde her ay düzenli olarak piyasa koşullarını değerlendirmek üzere toplanma ve bir sonraki ay için üretimi günlük 500 bin varili geçmeyecek şekilde artırabilme yönünde karar almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’
Gündem

Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Irak’taki duruma dikkat çekerek, ‘Sanırım 2021, sorunun kalbine, büyük risk'e; Irak'ın parçalanmasına..
İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir
Dünya

İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Rusya’nın Herson bölgesine saldırma ihtimalinin hala yüksek olduğunu ifade etti. İstihbarat Servisi, işgal a..
Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu
Dünya

Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu

Fransa'nın koronavirüs aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu. Bir haftada sadece 450 kişiye aşının yapıldığı ülkede, uzmanlar bu du..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay