0553 313 94 23

Op. Dr. Cem Öztürkmen tecrübelerini paylaştı

Göznuru Göz Hastanesi hekimlerinden Op.

02 Temmuz 2019 Salı 10:37
Op. Dr. Cem Öztürkmen tecrübelerini paylaştı

Göznuru Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Cem Öztürkmen tecrübelerini Türkiye’de ve Avrupa’da eş zamanlı olarak Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu’nda göz hekimleri ile paylaştı.


Türk Oftalmoloji Derneği’nin düzenlediği TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu’nda Göznuru Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Cem Öztürkmen, katarakt cerrahisinde orta mesafede fonksiyonel görme sağlayan yeni nesil eyhance mercekle ilgili ilk sonuçları göz hekimleri ile paylaştı. Türkiye’de ilk kez Göznuru Göz Hastanesi’nde uygulandı. Oturumda panelist olan Öztürkmen, hasta memnuniyetinin yüksek olduğu ve akıllı merceğin uygun olmadığı hastalarda günlük işlerin gözlüğe bağlı olmadan sürdürülmesinde etkin olduğunu vurguladı. Öztürkmen, bu teknolojinin Türkiye’de ilk kez Göznuru Göz Hastanesi’nde uygulandığını belirterek yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceklerini bildirdi.


300 göz hekiminin katıldığı panel İstanbul’da gerçekleşti


Yaklaşık 300 göz hekimi tarafından izlenen panel ülke genelinde ciddi yankı buldu. TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 20-22 Haziran 2019 tarihleri arasında bir otelin kongre merkezinde yapıldı.


Cerrahi uygulamalar uydu aracılığıyla kongre merkezine aktarıldı


Canlı cerrahi uygulamaları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesinde gerçekleştirilerek eş zamanlı olarak kongre merkezine de uydu aracılığıyla aktarıldı. İki tam ve iki yarım gün boyunca KRC, WRC, Glokom, KOY, Şaşılık, OPC birimlerinin canlı ve video cerrahi oturumları uydu sempozyumları kongre merkezinde tek salon uygulaması ile gerçekleşti. Böylece tüm bilimsel etkinliklerin izlenebilmesi olanağı sağlanmış oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:37
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de
    1. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de
    2. PSG, Pablo Sarabia'yı transfer etti
    3. Rus firması Sinop’ta oyuncak üretecek
    4. İzmit Belediyesi ot biçme..
    5. Kalp sağlığının anahtarı doğru..
    6. Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe’de!
    7. "Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal"
    8. Halk Kart’a 5. Dönem başvuruları..
    9. Kahramanmaraş’ta Aydın zeytinyağına..
    10. Fenerbahçe son dakika transfer..
    11. Başkan Büyükakın, Darıca Askeri..
    12. Resmen açıklandı! Emre Belözoğlu..
    13. Düğün konvoyunda “drift” pahalıya..
    14. Erzurum’da Milli Mücadele Ruhu..
    15. YPG/PKK, BM'deki skandalla çocukları..
    16. Yazın son trendleri Bodrum İç Mimari..
    17. Trafik kazasında 5 kişilik aile..
    18. Kosova’da 6 ayda 600 kilo uyuşturucu..
    19. Türkiye’den Birleşik Arap..
    20. Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe'de
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmail Saymaz'a sert tepki: Şeyh değilim
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    Sokağı masalarla kapatıp, badigart koydular! İçkili mekan camiye geçişe izin vermiyor
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız