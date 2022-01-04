Ooooo hayırlı işler! CHP Kadın Kolları'ndan PKK sempatizanına tebrik

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Terör örgütü PKK ile ortak hareket eden CHP her ne kadar bu durumu kabul etmeyip, gizlemeye çalışsa da attığı her adımda bu durumu gözler önüne sermeye devam ediyor.

Hollanda'da 4 partili koalisyon hükümetinde Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yapacak olan PKK sempatizanı Dilan Yeşilgöz’e CHP kadın kolları sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

CHP Kadın Kolları tarafından Hollanda’daki sözde kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılan mesajda, "Hollanda'da kabine 14 kadın, 14 erkek üyeden oluşacak. Eşit temsil hakkının sağlanmış olmasını umutla takip ediyoruz. Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı #DilanYeşilgözZegerius ile Kültür ve Medya Bakanı #GünayUslu’yu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.