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Siyaset Ooooo hayırlı işler! CHP Kadın Kolları'ndan PKK sempatizanına tebrik
Siyaset

Ooooo hayırlı işler! CHP Kadın Kolları'ndan PKK sempatizanına tebrik

Türkiye'nin Ermenilere "soykırım" yaptığını iddia eden ve terör örgütü PKK sempatisi ile bilinen VVD Milletvekili Dilan Yeşilgöz için CHP Kadın Kolları bir tebrik mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-04 16:35:00 - 2022-01-04 16:35:10
Ooooo hayırlı işler! CHP Kadın Kolları'ndan PKK sempatizanına tebrik

 yeniakit  Ankara 

Terör örgütü PKK ile ortak hareket eden CHP her ne kadar bu durumu kabul etmeyip, gizlemeye çalışsa da attığı her adımda bu durumu gözler önüne sermeye devam ediyor.

Hollanda'da 4 partili koalisyon hükümetinde Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yapacak olan PKK sempatizanı Dilan Yeşilgöz’e CHP kadın kolları sosyal medya hesabı üzerinden tebrik mesajı yayınladı.

CHP Kadın Kolları tarafından Hollanda’daki sözde kadın-erkek eşitliğine vurgu yapılan mesajda, "Hollanda'da kabine 14 kadın, 14 erkek üyeden oluşacak. Eşit temsil hakkının sağlanmış olmasını umutla takip ediyoruz. Hollanda'nın yeni Güvenlik ve Adalet Bakanı #DilanYeşilgözZegerius ile Kültür ve Medya Bakanı #GünayUslu’yu tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yeudi-zillet

chp terör kolları
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