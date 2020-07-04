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Spor

Onyekuru, Galatasaray'dan ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 19:13:44 -
Onyekuru, Galatasaray'dan ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru, takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaştı.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kiralık sözleşmesi biten Henry Onyekuru, teknik heyetimiz ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Yolun açık olsun." ifadeleri kullanıldı.

Takımdan ayrılan Onyekuru'nun antrenmanda vedalaşması sırasında çekilen fotoğraflara da açıklamada yer verildi.

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Monaco, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncuyu, sözleşmesinin 30 Haziran'da bitmesi üzerine geri çağırmıştı.

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