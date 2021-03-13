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Spor Onyekuru: Futbolda böyle şeyler olabiliyor
Spor

Onyekuru: Futbolda böyle şeyler olabiliyor

Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u 3-0'lık skorla yenen Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Onyekuru maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:10:00 -
Onyekuru: Futbolda böyle şeyler olabiliyor

Kayserispor karşısında oyuna sonradan girerek iki gol atan Henry Onyekuru maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Bugün çok mutluyum." diyen Onyekuru, "Önemli bir maçtı. 3 puan almamız gerekiyordu. İyi oynadık ve mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Takıma katkı verdiğim için mutluyum." dedi.

Maça yedek başlamasını değerlendiren yıldız oyuncu, "Bazen ilk 11 başlar gol atamazsınız. Bazen son 2 dakika girer 2 gol atarsanız. Futbolda böyle şeyler olabiliyor." şeklinde konuştu.

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