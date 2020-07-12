  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Galatasaray ile yolları ayıran Henry Onyekuru'yu takımda görmek isteyen başkan Ali Koç, Nijeryalı yıldız için kesenin ağzını açtı. Peki, Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor? Fenerbahçe ne kadar teklif edecek? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-12 15:01:00 -
Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru'yu kadrosuna katabilmek adına yürüttüğü çalışmanın planı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği iddia edildi. Fenerbahçe, yıldız oyuncunun kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.

Onyekuru ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında Galatasaray'dan 600 bin Euro almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı