Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?
Galatasaray ile yolları ayıran Henry Onyekuru'yu takımda görmek isteyen başkan Ali Koç, Nijeryalı yıldız için kesenin ağzını açtı. Peki, Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor? Fenerbahçe ne kadar teklif edecek? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru'yu kadrosuna katabilmek adına yürüttüğü çalışmanın planı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği iddia edildi. Fenerbahçe, yıldız oyuncunun kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.
Onyekuru ne kadar kazanacak?
Fenerbahçe iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında Galatasaray'dan 600 bin Euro almıştı.