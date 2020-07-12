Onyekuru Fenerbahçe’ye mi geliyor?

Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru'yu kadrosuna katabilmek adına yürüttüğü çalışmanın planı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği iddia edildi. Fenerbahçe, yıldız oyuncunun kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.

Onyekuru ne kadar kazanacak?

Fenerbahçe iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında Galatasaray'dan 600 bin Euro almıştı.