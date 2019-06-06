Onursuz LGBT'liler 'onur yürüyüşü' yapacaklarını duyurdu! Sosyal medya kullanıcıları çileden çıktı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Lut Kavmi'nin torunları sapkın LGBT'liler olmayan onurlarının yürüyüşünü yapmaya hazırlanıyor. İstanbul LGBT'nin resmi twitter hesabından 24-30 Haziran 2019 tarihleri arasında bir dizi etkinlik yapılacağı duyuruldu. Sapkınlar attıkları tweetle, "Hepimizin Onur Ayı kutlu olsun! 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek 27. İstanbul LGBTİ + Onur Haftası için başlattığımız kitlesel fon kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandılar.

'Hiçbir korku bizi hizaya sokamaz'

Sapkın güruh, yapacakları etkinliğin tanıtım metninde kendilerine yönelik yasağa meydan okurken, "Hiçbir korkunun bizi hizaya sokmasına izin vermiyoruz." dediler.

Kampanyalarının çağrı metninde iğrenç yaşam şekillerini de anlatan LGBT'liler, "Birbirimize dokunmak, yaralarımızı sarmak, güvenli alanlar oluşturarak deneyimlerimizi, bedenlerimizi ve duygularımızı konuşabilmek için atölyelerde, bir aradalığımızı kutlamak için partilerde buluşacağız. İstanbul LGBTİ + Onur Haftası için farklı şehirlerden gelen yüzlerce kişiyle beraber eğlenerek varoluşumuzu kutlamaya, isyanımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Sokakları da caddeleri de bırakmıyor, hiçbir korkunun bizi hizaya sokmasına izin vermiyoruz. Buradayız, alışın, gitmiyoruz!" ifadelerini kullandılar.

LGBT'lilerin duyuruları sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkartırken, "LGBT Yürüyüşü Yasaklansın" Hastagh'i ile binlerce mesaj paylaşıldı. Paylaşımlar uzun süre Twitter'da gündem oldu.

2018'de de taşkınlık çıkardılar

LGBT'li sapkınlar 2018 yılında da yasaklamalara rağmen İstanbul'da toplanarak bir araya gelmiş ve basın açıklaması yapmışlardı. Açıklamadan sonra polisin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen sapkınlar, taşkınlık çıkartarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına dağılmışlardı.

İmamoğlu'nun LGBT aşkı

CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun kısa süreli başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında, CHP'lilerin desteklediği eşcinselliğin yaygınlaştırılmasını amaçlayan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' projesi ile ilgili komisyon kurulması önerilmişti. Bu öneri AK Parti ve MHP'li üyelerce reddedilmişti.







