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Gündem 'Onursuz' anketçi attı, Betül hanım tuttu!
Gündem

'Onursuz' anketçi attı, Betül hanım tuttu!

2017 yılındaki referandumda sandıktan "evet" çıkması halinde Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'ni kapatacağını taahhüt edip "anket" çalışmalarını sürdüren Kemal Özkiraz, TELE 1 canlı yayınında konuştu. Verdiği sözü tutmayıp, kendisine "onursuz" diyen Özkiraz, son aket çalışmalarında CHP'nin birinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 23:57:00 - 2021-10-30 00:29:40

 Yeniakit.com.tr 

2017 referandumunda, "evet" sonucu çıkarsa şirketi kapatacağını beyan edip, sandıktan "evet" çıktıktan sonra ise yapılan itirazları bahane ederek, "İtirazlar sonucu 'evet' değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz." sözleri ile kendisini "onursuz" ilan eden Kemal Özkiraz, TELE 1 canlı yayınında konuştu.

Kemal Özkiraz, yaptıkları son ankette CHP'nin birinci çıktığını söyleyerek, şu iddiasını ortaya attı:

"Detaylarını yarın açıklayacağız ama bizim anketimizde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi artık birinci parti. AK Parti artık birinci parti değil."

Özkiraz'ın iddiası karşısında mutluluğunu gizleyemen Betül Aydoğan gülümseyerek, " 'CHP birinci parti' dediniz. Değil mi?" diye sordu. Özkiraz, "CHP 2 puana yakın bir fark ile ilk kez birinci parti çıktı." cevabını verdi.

'Referandumdan evet çıkarsa şirketimizi kapatmayı taahhüt ettik'

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, 2017 yılındaki evet-hayır refendumuna giden süreçte, Halk Tv sunucusu Uğur Dündar'a bir mesaj göndermiş ve ona canlı yayında şu açıklamalarını okutmuştu:

"AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür."

Özkiraz, bu sözünü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla da desteklemişti

Referandum sandığından "evet" çıktıktan sonra ise YSK'ya yapılan itirazı bahane eden Özkiraz, kendisini "onursuz" ilan etmişti

 

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