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Medya Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti
Medya

Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 19:29:00 -
Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan hayatını kaybetti

TRT Türk Halk Müziği sanatçısı, koro şefi ve şarkıcı Onur Şan'ın babası Ahmet Turan Şan, Ümraniye'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

66 yaşında hayatını kaybeden Şan için yarın Üsküdar Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek, ardından Hekimbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

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