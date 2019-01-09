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Onur Kıvrak'tan flaş karar! "Bu iş bitti, futbolu bırakıyorum"

Süper Lig'de neredeyse kariyerinin tamamını Trabzonspor’da geçiren 31 yaşındaki tecrübeli kaleci Onur Kıvrak, başka bir ekipte forma giymemek adına futbolu bırakma kararı aldığını açıkladı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 11:25
Onur Kıvrak'tan flaş karar! "Bu iş bitti, futbolu bırakıyorum"

Trabzonspor tarafından kadro dışı bırakılıp sözleşmesi feshedilen tecrübeli kaleci Onur Kıvrak, futbolu bırakıyor.

12 yıl boyunca Bordo-Mavili ekibin kalesini koruyan ve takımın sembol isimleri arasına adını yazdıran Onur Kıvrak, ligin 12. haftasındaki 5-0’lık Yeni Malatyaspor hezimetinin ardından kadro dışı bırakılmıştı.

31 yaşındaki kaleci uzun süren görüşmelerin ardından alacaklarının ödenmesi şartıyla serbest kaldı ve tam 12 yıllık Trabzonspor kariyerini noktaladı. İzmir’e ailesinin yanına dönen tecrübeli file bekçisi, flaş bir karar aldı ve futbolu bırakacağını açıkladı.

‘Paracı biri olsam...’

Kadro dışı bırakılmasının ardından çok yıprandığını belirten başarılı eldiven, “Hakkımda sürekli bir şeyler yazıldı. Eğer ben paracı biri olsaydım ve hakkımda ısrarcı davransaydım serbest kalacaktım. Paramı almaya devam edecektim. Trabzonspor’a da transfer yasağı gelecek ve belki de 2 yıl transfer yapamayacaklardı. Buna rağmen her şeyi sineye çektim ve bana önerilen şartları kabul ettim” dedi.

‘Tam 12 yılım geçti’

Bir daha Trabzon’a dönmeyeceğini vurgulayan Onur, “Burada tam 12 yılım geçti. 6 sene de kaptanlık yaptım. Rahmetli Dozer Cemil’in tesislerdeki, ‘Ben Trabzonspor’un takım kaptanıyım. Gerekirse futbolu bırakırım ama başka bir takımın kaptanının arkasında sahaya çıkmam’ sözü benim düsturumdur. Artık benim için bu iş bitti. Futbolu bırakıyorum. Herkes hakkını helal etsin” ifadelerini kullandı.

Kariyerinin tamamı...

Yeşilovaspor altyapısında futbola başlayan ve daha sonra Karşıyaka’ya transfer olan Onur, İzmir ekibinde 1 maça çıkmasının ardından 2008 yılında 700 bin Euro karşılığında Fırtına’nın yolunu tutmuştu. Neredeyse kariyerinin tamamını Trabzonspor’da geçiren 31 yaşındaki kaleci, başka bir ekipte forma giymemek adına futbolu bırakma kararı aldı.

(Fanatik)

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 11:25
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. Onur Kıvrak
  4. Onur Kıvrak futbolu bıraktı
  5. Onur Kıvrak'tan flaş karar
  6. Trabzonspor
  7. Süper Lig

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