Onur Erzan CEO koltuğuna oturuyor! 919 milyar dolarlık devin başına Türk yönetici

Dünya finansının önemli şirketlerinden AllianceBernstein’ın yönetiminde Türk imzası dönemi başlıyor. Patronlar Dunyasi.com'un haberine göre, ABD sermaye piyasalarında uzun yıllardır görev yapan Onur Erzan, yaklaşık 919 milyar dolarlık varlığı yöneten şirketin Başkan ve CEO’su olarak atandı. Erzan, 1 Nisan 2027’de görevi Seth Bernstein’dan devralacak.

10 yıllık dönem sona eriyor

AllianceBernstein’ın başında yaklaşık 10 yıldır bulunan Seth Bernstein, gelecek yıl mart ayında CEO’luk görevinden ayrılarak emekli olacak.

Şirket yönetimi, yeni dönem için tercihini halen AllianceBernstein bünyesinde görev yapan Onur Erzan’dan yana kullandı. Erzan, Başkan ve CEO görevlerini birlikte üstlenecek.

“Onur olağanüstü bir lider”

AllianceBernstein Yönetim Kurulu Üyesi Mark Pearson, atama kararının ardından Erzan’ın şirketin büyüme stratejisindeki rolüne dikkat çekti.

Pearson, “Onur, varlık yönetimi ve sigorta alanlarında derin deneyime sahip olağanüstü bir lider” ifadelerini kullandı.

Erzan’ın şirkete katılmasından bu yana stratejinin şekillendirilmesi, yeni yeteneklerin geliştirilmesi ve büyüme planlarının uygulanmasında önemli rol oynadığını belirten Pearson, Seth Bernstein’ın da son 10 yıldaki katkılarına teşekkür etti.

Seth Bernstein’dan halefine güven mesajı

Görevini Erzan’a devretmeye hazırlanan Seth Bernstein da yeni CEO’ya destek verdi.

Bernstein, “Onur'un yönetimi devralıp AB'yi ileriye taşımasından çok memnunum, çünkü kendisi stratejimize önemli katkılarda bulundu ve uygulamasının büyük bir bölümünü yönetti. Onur'un liderliğine ve bu firmanın önündeki fırsatlara tam güvenim var” dedi.

Bernstein, CEO’luk görevinden ayrıldıktan sonra şirketin yönetim kurulundaki görevini sürdürecek.

Onur Erzan: Tarihimizin önemli bir anı

Yeni görevine ilişkin konuşan Onur Erzan, AllianceBernstein’ın yaklaşık 60 yıllık geçmişine dikkat çekti.

Erzan, “Tarihimizin bu kadar önemli bir anında AB'ye liderlik etmekten onur duyuyorum” ifadelerini kullanırken, varlık ve servet yönetimi sektörünün hızlı bir değişimden geçtiğini söyledi.

Müşterilerin daha kapsamlı çözümler ve daha güçlü ortaklıklar aradığını belirten Erzan, şirketin yeni dönemini dünya genelindeki çalışanlarla birlikte şekillendireceklerini ifade etti.

919 milyar dolarlık varlığı yönetiyor

Merkezi ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan AllianceBernstein’ın yönettiği toplam varlık 919 milyar dolara ulaşıyor.

Kökleri 1967 yılına uzanan şirket, 2000 yılında Alliance Capital ile Sanford C. Bernstein’ın birleşmesiyle bugünkü yapısının temelini oluşturdu. Şirket 2015’ten itibaren “AB” markasını daha görünür biçimde kullanmaya başladı.

Yaklaşık 5 bin çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, küresel ölçekte varlık ve servet yönetimi hizmetleri sunuyor.