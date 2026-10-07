Onur Civelek'in kaza davası ertelendi, aile sürücünün yeniden tutuklanmasını istedi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 Haziran 2026'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Onur Civelek ile ilgili davanın ilk duruşması, 6 Ekim'de Kumluca İkinci Asliye Hukuk Mahkemesinde görüldü. Dava, bilirkişi raporundaki eksikliklerin giderilip tekrar sunulması üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Duruşmada Civelek ailesi, tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü N.M.'nin tekrar tutuklanmasını talep etti. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Onur Civelek'in anne ve babası, oğullarının ölümüne sebep olan sürücünün tekrar tutuklanması ve en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi. Anne Esma Civelek, "Ceylan gibi çocuk gömdüm. 3 aydır uyuyamıyorum" dedi.

Civelek, kazadan yaklaşık bir saat önce nişanlısıyla 14 Ağustos için nikah günü almıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından otomobil sürücüsü N.M.'nin 29 gün sonra tahliye edilmesi, ailenin tepkisine neden olmuştu.

Duruşmaya Onur Civelek'in ailesi, yakınları ve ailenin avukatının yanı sıra sanık N.M., ailesi ve avukatı katıldı.

Aile avukatı ilk celsede karar verilmesine karşı çıktı

Civelek ailesinin avukatı Ceren Akkelle, adlı tıp ve bilirkişi raporunun gelmediğini gerekçe gösterdi. Akkelle, N.M.'nin düğün hazırlığı yapan, nikah merasimine giden 27 yaşındaki bir gencin ölümüne sebep olduğunu, 29 günde tahliye edildiğini ve ilk celsede karar verilmesini doğru bulmadıklarını söyledi. Aile avukatı, sürücünün "Olası Bilinçli Taksirle" yargılanması gerektiğini de ileri sürdü.

N.M.'nin ailesinin avukatı Serkan Öztürk ise müvekkilinin kaza günü aracından inerek yaralıyla ilgilendiğini ve olay yerine ambulans çağırdığını belirtti. Öztürk, "İyi niyet göstermiştir. Müvekkilim basit taksirle ölüme sebep olmuştur. Pişman olduğunu söylüyor" dedi. Onur Civelek'in ailesine kasko sigortası tarafından maddi manevi destek olunacağının müvekkili tarafından beyan edildiğini aktaran Öztürk, müvekkilinin üzerindeki adlı kontrol şartının kaldırılmasını ve tahliyesini istediklerini söyledi.

"Daha dikkatli olmadığım için çok pişmanım"

Mahkemede kazayı anlatan N.M., "O gün babam ile hastaneden geliyorduk. Evimizin yanına geldiğimizde sinyal vererek, sola döndüm. Dönerken birden fren sesi duydum. Bir anda otomobilimin yanında motosiklet ve bir gencin yerde yattığını gördüm" dedi. Araçtan inip yaralı Civelek'le ilgilendiğini, durumunu sorduğunu ve ambulans çağırdığını anlatan N.M., "Onur Civelek'in ölümünden dolayı çok üzgünüm. Aileye başsağlığı diliyorum. Daha dikkatli olmadığım için çok pişmanım" ifadelerini kullandı.