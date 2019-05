Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. Ardında bıraktığı parçalarla hayranlarının gündeminde yer almaya devam eden Onur Can Özcan, internet üzerinde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Onur Can Özcan kimdir? Onur Can Özcan kaç yaşında nereli?

Onur Can Özcan kimdir?

Buğulu ses tonu ve şarkılara kattığı farklı yorumları ile ciddi kitlelere ulaşmayı başaran Onurcan Özcan, 21 yaşında hayata veda etti.

Kendi yazdığı besteleri seslendiren Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolarla tanınıyordu. Çektiği videoları sosyal medya hesapları üzerinden de paylaşan Onur Can Özcan, "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyordu.