Onur Bulut, Trabzonspor iddialarına cevap verdi!

Kayserisporlu Onur Bulut, gündemdeki Trabzonspor transferi hakkında Radyospor'a açıklama yaptı. Onur Bulut, Spor Kazanı'nda Özgür Sancar'a konuk oldu.

2021 yazında Alanyaspor'dan Kayserispor'a bedelsiz olarak gelen Onur Bulut, gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. 27 yaşındaki sağ bek, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı Programı'nda, Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu. Trabzonspor'a transferi gündeme gelen tecrübeli futbolcu, Karadeniz ekibi hakkında açıklama yaptı.

Uçak rötar yaptı ama umurlarında değil

Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşı karşı karşıya gelen Kayserispor, dün akşamki maçın ardından 2-1 galip gelerek, adını yarı finale yazdırdı. Kayseri temsilcisi henüz şehre ulaşamadı. Konuyla ilgili Onur Bulut açıklama yaptı. Uçağın rötar yaptığını belirten Onur, aldıkları galibiyet ile bu durumu pek umursamadıklarını kaydetti.

Onur Bulut, rötar yapan uçakları hakkında, "1 saat gecikme oldu hava şartlarından dolayı. Kayseri'de baya rüzgar varmış. Ama kar yağınca biraz rüzgar azaldı. Bu sayede uçak 1 saat sonra kalkabilecekmiş. Aldığımız galibiyetten dolayı içimiz çok daha rahat, keyfimiz yerinde. Rötarları pek umursamıyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor ile eşleşen Kayserispor'da Onur Bulut, "Trabzonspor'a karşı haftasonu oynadık. Son dakikadaki penaltı ile 3-2 yenildik. Trabzon'da çok iyi performans sergilemiştik. İlk yarıda Trabzonspor'un atağı yoktu. Maalesef o maçta da ikinci yarının başlamasından 4 dakika sonra gol yememiz, seyircinin baskısına kaldık. 2-2'den sonra da yine pozisyona girdik. Atsaydık, belki 3-2 biz yenerdik." dedi.

"Trabzon favori olur ama..."

Trabzonspor maçı hakkında sözlerine devam eden Onur, "Açık bir maç olacak. Tabii Trabzon favori olur ama futbolda ne olacağı belli değil tabii ki. Buraya kadar geldikten sonra, 2 tane büyük takım eledikten sonra Trabzon'u eleyip, finale çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

"Transfer dönemi açılsın, o zaman bakarız"

Trabzonspor'a transfer olacağı iddialarına cevap veren oyuncu, "Benim kulağıma gelen pek bir şey yok. Ben şu an Kayseri'deyim. Maçlara odaklanıyorum. Elimden geleni yapmaya odaklanıyorum. Belki bir şeyler olursa, sezon bitince olur. Konuluruz. Ondan öncesi beni pek ilgilendirmiyor demiyeyim de benim aklım maçlarda. Transfer dönemi açılsın, o zaman bakarız." açıklamasını yaptı.

Bu sezon Kayserispor forması ile 30 karşılaşmada görev alan Onur Bulut, 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki tecrübeli sağ bek, 7 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.