Onun odasını nasıl yapmalı?

Erkek çocuk için oda düzenlemesi yapmanın altın kuralı, kendi beğenilerini dile getirebilecek yaşta olan erkek çocuklarının fikirlerinin alınmasıdır. Tamamen anne babanın karar verdiği bir çocuk odasında erkek çocuklarının rahat etmesi ve keyifli zaman geçirmesi çok daha zor olacaktır.

Her ebeveyn çocuğunun davranışlarını, ilgisi olan alanları ve zevklerini bildiğinden oda hazırlığında da çocukla dialog halinde olarak her iki tarafı da memnun edecek tasarımı rahatlıkla bulabilir.

“Yaşa göre tercih yapmak”, erkek çocuğu için şık, rahat, güvenli ve işlevsel bir oda hazırlamak isteyen tüm anne babaların dikkat etmesi gereken konulardan biridir.

Çocuklar çok hızlı büyüdüğü için biraz tasarruf biraz da uğraşmamak adına genç odalarının tercih edilmesi, erkek çocuklarının odadaki eşyaları kullanırken zorlanmasına sebep olabilir.

Dolap kapaklarına dahi zor ulaşan bir çocuğun ilerleyen yaşlarda odasını toplama gibi bir alışkanlığa sahip olmamasına şaşırmamak gerekir.

Aynı şekilde yatağına yatmak için dahi “tırmanması” gereken bir erkek çocuğunun ergenlik döneminde yatağını toplamaması oldukça normaldir. Onun için erkek çocuklar için oda hazırlığı yaparken 10 yıl sonrasını değil, çocuğun birkaç yıllık ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.

Dayanıklılık ve emniyetli kullanım sunan takımlar ise her zaman tercih sebebi olmalıdır. Çocuk odası takımları seçerken işlevsellik ve fazladan depolama imkanı sunan modellerin seçilmesi de yararlı olacaktır.

Gün geçtikçe ihtiyaçları artan çocukların kullanacağı odaların pratik bir kullanıma sahip olması gerekir. Ayrıca evin en dağınık odası olacağı en baştan belli olan erkek çocuk odalarında mümkün olduğunca fazla depolama alanı kullanılmalıdır.

Çocuğun küçük yaşlardan itibaren kendi eşyalarını toplama alışkanlığı kazanması için çocuk odası dolaplarının yetişkinler kadar çocukların kullanımı için de uygun bir tasarıma sahip olmasına da dikkat edilmelidir.