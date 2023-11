Onun mesai arkadaşları insanlar değil! Görenlerin içini ısıtan görüntü

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan temizlik personeli Faruk Cebeci’nin sorumluluk alanındaki sokak köpekleri ile kurduğu dostluk bağı görenlerin içini ısıtıyor. Birlikte mesai yapıp birlikte dinlendiği sokak köpeklerini çok sevdiğini belirten Cebeci, "Çok sadık hayvanlar, tüm gün sürekli peşimden ayrılmıyorlar, mesaiyi birlikte yapıyoruz" dedi.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde 7 yıldır görevini sürdüren temizlik personeli 34 yaşındaki Faruk Cebeci, kısa süre önce sokakta gördüğü ve ’Maskot’ ismini verdiği köpek ve arkadaşları ile gün boyu birlikte vakit geçiriyor. Zaman içerisinde diğer sokak köpeklerinin de güvenini kazanan Cebeci, tüm gün köpeklerle mesai yapıyor. Sabahın ilk ışıkları ile görev alan temizlik personelinin yanına gelen sokak köpekleri, mesai boyunca Cebeci’yi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Yemek ve ihtiyaç molalarında da Cebeci’nin yanından ayrılmayan sokak canları hayvanlarla sevgi bağı kurulunca can dostu olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.



"Mesaiye birlikte başlıyor, birlikte bitiriyoruz"

Görevi gereği sabahın erken saatlerinde mesaiye başladığını ve her gün o saatlerde de sokak köpeklerinin kendisini beklediklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Faruk Cebeci, "Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde 7 yıldır çalışıyorum. Görevimiz gereği mesaimiz erken başlıyor ve sürekli sokaklardayız. Sabah gelip hazırlanırken yanıma köpekler geliyor. Mesaiye birlikte başlıyoruz. Onlarla gün boyu beraber çalışıyoruz. Benimle birlikte son güzergahıma kadar gidiyorlar. Ben de çevreden kemik ve et denk geldikçe bunlarla paylaştıyorum. Hepsi de zararsız hayvanlar hiç birinin şimdiye kadar birine zarar verdiğini ne gördüm ne duydum" dedi.



"Molalarda beraber dinleniyoruz"

Sokak köpeklerinin molalarda da kendisini yalnız bırakmadığını belirten Cebeci, "Çalıştığım süre boyunca benim peşimden hiç ayrılmıyorlar. Molalarda benle birlikte onlar da oturup, yatıp dinleniyorlar. Ben işe başlayınca onlar da başlıyorlar. Tam bir can dostu bunlar. Benim onlara bakıp beslediğimi biliyorlar ve bu nedenle benden zarar gelmeyeceğini bildikleri için sürekli peşimdeler. Çok sadık hayvanlar. Mesela ’Maskot’ var isim koyduğum o ismini biliyor. Diğerleri de ’gel’ deyince geliyor, kendilerini sevdiriyorlar" diye konuştu.



"Motorların peşinden oyun amaçlı koşuyor"

Maskot ismini verdiği sokak köpeğinin motosikletlilerin peşinden koştuğunu ancak bunu saldırı değil oyun amaçlı yaptığını ifade eden Cebeci, "Köpekler korkutucu duruyorlar ama hiçbiri insana zarar vermiyorlar. Özellikle sesi çok çıkan motorları bunlar bir şey sanıyorlar. Maskot, motosiklet sesi duyar duymaz harekete geçiyor ve peşinden koşuyor. Isırma olayı yok, oyun amaçlı sadece koşuyor. Motorlular da bunu görünce panikleyip ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Tek yapmaları gereken yavaşlayıp yavaş şekilde yanından gelip geçmesi gerekiyor. Hızlı geçince motosikletlerin arkasından koşturuyor" ifadelerini kullandı.



"Beni de koruyup kolluyorlar"

Her gün birlikte mesai yaptığı sokak köpeklerinin kendisini de dışarıdan gelebilecek saldırı ve zararlara karşı koruduğunu da sözlerine ekleyen Cebeci, "Köylü çocuğuyum hayvanları seviyorum. Gördüğüm tüm hayvanları her zaman koruyup kollayıp seviyorum, besliyorum. Bu sokak canları da beni koruyorlar. Mesela geçen gün bir arkadaş bana doğru gelip saldırır gibi yapınca bunlar hemen onun üstüne doğru atıldılar. Çok farklı bir sevgi ve bağlılık. Bunu hayvan sevgisi olmayan insan anlayamaz" dedi.