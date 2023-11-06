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Siyaset Onun dönemi yasakçı mıydı? Sözcü'de bay Kemal'i sattı!
Siyaset

Onun dönemi yasakçı mıydı? Sözcü'de bay Kemal'i sattı!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:16:00 -
Onun dönemi yasakçı mıydı? Sözcü'de bay Kemal'i sattı!

Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde adeta CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak Özgür Özel'i övdü.

CHP'de seçim hezimetinin ardından başlayan koltuk savaşını Özgür Özel kazandı.

Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tura kalan seçimde 276 oy fark attı.

Sözcü gazetesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu anında satıp gücü eline alan Özgür Özel'den yana saf tuttu.

Gazete bugünkü manşetinde, "CHP'de Özgür ve Özel Dönem" başlığını kullandı. Sözcü'nün manşeti, "Kılıçdaroğlu yasakçı mıydı?" sorusunu gündeme getirdi.


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