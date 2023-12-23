Önümüzdeki hafta bakın ne yapacaklar! Almanya’ya kaçma hayali kuran sağlıkçılara gelsin
Almanya'da doktor Birliği, hükümetin sağlık politikasını protesto etmek isteyen on binlerce doktorun önümüzdeki hafta muayenehanesini kapatacağını bildirdi.
Almanya'da birçok doktor, Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın sağlık politikasını protesto etmek amacıyla muayenehanelerini kapatma kararı aldı.
Virchowbund doktor birliği tarafından yapılan açıklamada, ülke çapındaki yaklaşık 100 bin muayenehanenin yüzde 70'inden fazlasının önümüzdeki hafta protesto eylemine katılacağı belirtildi.
Açıklamada Bavyera'dan Schleswig-Holstein'a kadar on binlerce muayenehanenin 27-29 Aralık tarihleri arasında kapalı kalacağı duyuruldu. Tatil dönemine de denk gelen protesto nedeniyle muayenehanelerin yaklaşık 10 gün boyunca kapalı kalacağı belirtiliyor.
Doktorlar Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın sağlık politikasını protesto etmek amacıyla muayenehanelerini kapatıyor.
Virchowbund Başkanı Dirk Heinrich Bild gazetesine verdiği demeçte, doktor muayenehanelerinin şu anda aşırı yük altında olduğunu belirtirken, birçok muayenehanenin 'Sıfır Ödeme Günü'ne (Zero Pay Day) ulaştığını vurguladı. Başka bir değişle bu muayenehaneler Kasım ortasından bu yana yasal sağlık sigortalı hastalarının tedavisi için herhangi bir ödeme alamadı.
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Hastaların çoğunun bu duruma anlayış gösterdiğini ifade eden Heinrich “Hastalarla yaptığım pek çok görüşmeden çoğunun bu konuda oldukça anlayışlı olduğunu biliyorum. İnsanlar bizim tembel doktor olmadığımızı biliyor.” şeklinde ifade kullandı.
Haberde doktorların yeni hasta yönetmeliğinin yeniden uygulamaya konması, tüm uzman gruplarında bütçelendirmeye son verilmesi, yeni bir hastane reformu ve en az 5 bin ek çalışma yeri taleplerinde bulunduğu belirtildi.
Kaynak: Sonhaber.eu
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