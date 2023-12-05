Önümüzdeki günlere dikkat! Marmara'yı etkileyecek

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamaya göre Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa ve Sakarya illeri için soğuk ve kapalı havalar önümüzdeki 7 gün boyunca devam edecek.

7 gün güneş yok!

Hava Forum, Twitter hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı:

“Gri gökyüzünden ve ara ara yağan hoş yağmurdan haz duyan İstanbullular, bu müjde sizlere! 7 gün boyunca megakentte bulutlar, güneşe izin vermeyecek. Hava genel olarak fotoğraftaki gibi bir modda olacak. Pluviofil insanları bu havayı çok sever, bu havada çok enerjik olurlar...”

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