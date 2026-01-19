  • İSTANBUL
Öntürk: Hatay'da Çirkin Siyaset İstemiyoruz
Aktüel

Öntürk: Hatay’da Çirkin Siyaset İstemiyoruz

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Hatay’da yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Özgür Özel’in “31 Mart seçimlerinde oyların, iradenin çalındığı” yönündeki iddialarının ardından konuşan Başkan Öntürk, Hatay’da ayrıştırıcı ve çirkin bir siyasetin karşılık bulmadığını vurguladı.

Başkan Öntürk açıklamasında, “Sayın Özgür Özel, devletimizin asrın inşasıyla küllerinden yeniden yükselen Hatay’ımızda misafirimizsiniz. Ancak 15 ilçeye ayrım yapmadan hizmet ettiğimiz bu şehirde çirkin siyaseti istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Hatay’da yürütülen hizmet siyasetinin halk tarafından yakından takip edildiğini belirten Öntürk, “Hataylılara sorun; size hırsızı da çalışanı da anlatacaktır” diyerek sandığın ve millet iradesinin en doğru hakem olduğunu dile getirdi.

Öntürk, deprem sonrası yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılan Hatay’da polemik değil hizmet üretmeye odaklandıklarını belirterek, kentin birlik ve beraberliğine zarar verecek söylemlerden kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

