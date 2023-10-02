Ons ve gram altını ne baskılıyor?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı. Yeni ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele ve doları düşürme amacıyla politika faizini haziran ayından bu yana 21,5 puan artırarak yüzde 30'a yükselttiği, mali bozulmanın dengelenmesi için bazı dolaylı vergileri uygulamaya koyduğu anımsatıldı. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 ve gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Geri çekilme seviyeleri

AHL Analiz'e göre, dolar-TL kuru yatay pozitif fiyatlamaya devam ederken yeni haftada 27,31TL seviyesinde açılış gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta ABD’den gelen son veriler tüketici güveninin Eylül ayında arttığını gösterdi. Öte yandan kişisel gelirler ve kişisel harcamalar beklentilere paralel olarak %0,4 artış gösterirken çekirdek PCE ise yıllık bazda %3,9 arttı.

Bugün her iki bölgeden de PMI rakamları takip edilecek. Teknik olarak gün içinde sınırlı hareketler gördüğümüz kurda 27,40TL seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 27,50TL ve 27,60TL direnç bölgeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 27,30TL ilk destek olarak karşımıza çıkıyor, bu seviye altında 27,20TL ve 27,10TL diğer destek bölgeleri olarak takip edilebilir.

Ons altın neyi bekliyor?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü dolar endeksinin yükselişlerini sınırlaması ve 106 puan seviyesinden 105 puan seviyesine geri çekilmeler ons altın tarafında tepki hareketlerine imkan verse de buradaki fiyatlamaların güçsüz olduğunu gördük. Nitekim dolar endeksi yeniden güçlü seyrine devam ediyor. Ons altın tarafında baskı devam ederken bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarının kıymetli maden üzerindeki olası tepkileri bekleniyor.

Direnç noktası seviyeler

ABD tahvilleri ve dolar endeksinin güçlü görüntüsünün devam etmesi ile birlikte ons altın tarafında devam eden baskı yurtiçi gram altın fiyatlarında geri çekilmelere neden oluyor. Ons altın önemli destek seviyesi 1850 dolar altını test ederken kur tarafında yatay pozitif fiyatlamanın etkisi sınırlı kaldı ve gram altın geçtiğimiz hafta 1627TL seviyesine varan geri çekilmeler gördü.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu hafta özellikle tarım dışı istihdam verisi ile birlikte ons altındaki seyrin yönü belirleyici olacak. İlk direnç noktası olarak 1630TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1635TL ve 1640TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1625TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1620TL ve 1615TL diğer destek bölgeleri izleniyor olacak.